Birleşmişler Milletler (BM), Dünya Gıda Programı (WFP), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) yetkilileri, Yemen'deki insani krize ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yetkililer, Yemen'deki çatışmaların tetiklediği kıtlıktan dolayı milyonlarca insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ve kolera salgınının ülke genelinde büyük tehdit oluşturduğu konusunda ortak görüş bildirdi.
WFP verilerine göre, 28,2 milyon nüfusa sahip Yemen'de 17 milyon kişi yeterli beslenemiyor. Bunların 6,8 milyonu "ciddi açlık tehlikesiyle" karşı karşıya bulunuyor.
WFP Sözcüsü Bettina Luscher, ülke nüfusunun üçte ikisinin bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini bilmeden yaşadığını belirterek, "Kıtlığı önlemek için zamana karşı yaşıyoruz." dedi.
Luscher, 3,1 milyon kişinin yerlerinden edildiğini Yemen'de açlık krizini engellemek için hazirandan kasıma kadar en az 468 milyon dolar fona ihtiyaç duyduklarını kaydetti.
Bir yandan kıtlıkla mücadele eden ülke, diğer yandan da nisan ayında yeniden patlak veren kolera salgınıyla boğuşuyor.
Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş milyonlarca kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması sonucu her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.
DSÖ, 27 Nisan'dan bugüne kadar 23 vilayetin 19'unda yayılan salgın nedeniyle yaklaşık 300'ü çocuk olmak üzere koleradan yaşamını yitirenlerin sayısının bine yaklaştığını duyurdu. Ayrıca ülkede 125 binden fazla şüpheli vaka tespit edildi.
DSÖ Sözcüsü Tarık Jasareviç, kolera vakalarının yüzde 46 ile en çok 15 yaş altı çocuklarda ve yüzde 33 ile 60 yaş üzeri yetişkinlerde görüldüğüne dikkati çekti.
Jasareviç, son iki yıldaki yoğun çatışmalardan dolayı ülkedeki sağlık sisteminin neredeyse tamamen harap olduğunu belirterek altyapının çatışmalardan dolayı ciddi zarar gördüğünü ve bunu sonucunda 14 milyon kişiye temiz su verilemediğini ifade etti.
UNICEF ise ülkede çatışmaların başlamasından bu yana bin 649 çocuğun hayatını kaybettiğini, bin 848'ü erkek, 684'ü de kız çocuğu olmak üzere toplam bin 848 çocuğun sakat kaldığını bildirdi.
Ülkede bin 768 erkek çocuğu çatışmalarda savaşçı olarak kullanılıyor. İki yıl öncesine göre çocuk evlilikleri de üçte iki oranında arttı.
UNICEF'e göre ülkede 2,2 milyon çocuk yetersiz beslenirken, 1,3 milyon çocuk zatürre riski altında yaşıyor.
UNICEF Sözcüsü Christophe Boulierac, Yemen'de 7,3 milyon çocuğun okul çağında olduğunu, 350 bini çatışmalardan dolayı olmak üzere 2 milyon çocuğun okula gidemediğine dikkati çekti.
Boulierac, bin 600 okulun kullanım dışı olduğunu, 248 okulun hava saldırıları ve bombardımanlar sonucu tamamen harap olduğunu, bin 164 okulun kısmen zarar gördüğünü ve 23 okulun da silahlı gruplar tarafından işgal edildiğini ifade etti.
OCHA Sözcüsü Jens Laerke de Yemen'deki kıtlığı "insan yapımı" şeklinde nitelendirerek, "Yemen'de çatışmalar olmasaydı kıtlık kesinlikle önlenebilirdi." ifadesini kullandı.
Laerke, BM 2017 Yemen İnsani Yardım Planı çerçevesinde talep edilen 2,1 milyar doların bugüne kadar sadece yüzde 28,5'inin finanse edildiğine işaret etti.
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