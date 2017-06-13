Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik tartışmalarına ilişkin, "Kabinenin gündeminde bedelli yok, dedikodusu var." dedi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sokakta risk altında bulunan ve dilendirilen çocuklara yönelik çalışmaları sonucu geçen yıl 2 bin 524 çocuk sokaktan alınarak eğitime kazandırıldı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, bedelli askerlik tartışmalarına ilişkin, "Kabinenin gündeminde bedelli yok, dedikodusu var" dedi
Bahçeli, 'Türk askerine lejyoner demek su katılmamış bir alçaklıktır. Katar'da kurulacak Türk üssünün körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarına destek vermekten başka bir hedefi yok iken, durduk yere bir kaşık suda fırtınalar koparanları anlamak şüphesiz mümkün değildir'' dedi
Kadıköy'de düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen DHKP/C'li İ.Ö'nün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olduğunun tespit edildiği bildirildi
Lice ilçesinde PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 18 kırsal mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davanın 17'nci duruşması başladı
PKK'ya yönelik 4 ilçede, 10 bin 47 güvenlik personelinin katılımıyla devam eden "Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu"nda 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi
FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nda görevlerinden daha önce ihraç edilen 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Türkiye ve AB yetkilileri 13 Haziran'da siyasi diyalog toplantısı için bugün Brüksel'de bir araya gelecek
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yılbaşından bu yana yaklaşık 6 ayda yürütülen operasyonlarda yurt içi ve dışında 837'si ölü, 62'si yaralı ve 82'si yakalama olmak üzere 981 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı
Ege Denizi'nde dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 12 saatte 3 ve üzeri büyüklüklerde 35 yer sarsıntısı oldu
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca oluşturulan Bilim Komisyonu, Surların projelendirilmesi ve restorasyonunun yapılması kararı aldı
Cizre Kaymakamlığı, PTT Genel Müdürlüğünün ortaklığında ilçenin tanıtımı için üstünde tarihi ve turistik mekanların fotoğrafının bulunduğu posta pullarını bastırdı
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında PKK üyelerinin önceden araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu bir uzman çavuş şehit düştü
Genelkurmay çatı davasında ifadesi alınan eski Genelkurmay Harekat Plan Daire Başkanı Tümgeneral Kavun, darbe girişimi içinde olmadığını, eğer haberi olsaydı durduracağını savundu