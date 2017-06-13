12:14, 13 Haziran 2017 Salı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması





Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, bedelli askerlik tartışmalarına ilişkin, "Kabinenin gündeminde bedelli yok, dedikodusu var" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik tartışmalarına ilişkin, "Kabinenin gündeminde bedelli yok, dedikodusu var." dedi.

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