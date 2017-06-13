Irak'ta sığınmacı kamplarında 825 kişi gıdadan zehirlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Irak'ta dün Musullu sığınmacıların kaldığı üç kampta verilen iftar yemeğinden 825 kişi zehirlendi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Erbil Valisi Nevzad Hadi, düzenlediği basın toplantısında, "Musul'un doğusundaki Hasan Şam, Hazır ve U2 çadır kamplarında dün verilen iftar yemeği sonrası gıda zehirlenmesi durumu yaşandı. İftar yemeği bir hayır kurumunun sponsorluğunda Erbil'deki bir restorandan servis edilmişti." dedi.
Gıda zehirlenmesinin fark edilmesi üzerine derhal sığınmacıların bulunduğu kamplara 42 ambulans sevk edildiğini belirten Hadi, "Elimizdeki bilgilere göre dün geceden bu yana 825 sığınmacı Erbil'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı." dedi.
Hastaneye kaldırılanların çoğunun kadın veya çocuk olduğunu kaydeden Hadi, iftar yemeğinin hazırlandığı Erbil'deki restoranın yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldığını aktardı.
Musul'un doğusundaki Hasan Şam ve Hazır çadır kamplarında dün verilen iftar yemeği sonrasında 2 sığınmacının hayatını kaybettiği, 800 sığınmacının zehirlendiği belirtilmişti.
Musul'un doğusundaki çadır kamplarında dün verilen iftar yemeğinden zehirlenen sığınmacı sayısı 825'e yükseldi
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