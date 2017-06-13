13:33, 13 Haziran 2017 Salı

Alman vatandaşlığına geçen İngilizlerin sayısı artıyor





Brexit kararının ardından Alman vatandaşlığına geçen İngilizlerin sayısı yüzde 361 arttı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkma kararı (Brexit) almasının ardından Alman vatandaşlığına geçen İngilizlerin sayısında artış olduğu bildirildi. Federal İstatistik Dairesi, 2016'da 110 bin 400 yabancının Alman vatandaşlığına geçtiğini duyurdu. Alman vatandaşlığına geçenlerden 2 bin 865'inin İngiliz olduğu ifade edildi. Alman vatandaşlığına geçen İngilizlerin sayısı 2015'te 622'ydi. Buna göre Alman vatandaşlığına geçen İngilizlerin sayısında, yüzde 361 oranında artış kaydedildi. Geçen yıl Alman vatandaşlığına geçen Türklerin sayısı ise bir önceki yıla oranla yüzde 17 azaldı. 2016'da 16 bin 290 Türk, Alman vatandaşlığına geçti.

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