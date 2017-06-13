13:52, 13 Haziran 2017 Salı

Küçük Ceylin'in otopsi sonucu belli oldu





İzmir'in Ödemiş ilçesinde kaybolduktan iki gün sonra evinin karşısındaki bir apartmanda cesedi bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in kafa travması nedeniyle öldüğü açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İzmir'in Ödemiş ilçesinde evinin karşısındaki bir apartmanda cesedi bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in kafa travması nedeniyle öldüğü belirlendi. Kaybolduktan 2 gün sonra evinin karşısındaki apartmanda ölü bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Vücudunda herhangi bir darp, kesici, delici alet izine rastlanmayan Atik'in ön otopsisinde kafa travmasından dolayı yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yakınları tarafından teslim alınan Atik'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Ödemiş'e götürüldü. Yeğeninin cenazesini alan amca Burak Atik, gazetecilerin sorusu üzerine ''Hiçbir şey bilmiyorum.'' dedi. OLAY Ceylin Atik, Ödemiş ilçesinde Cumartesi parkta oyun oynadığı sırada kaybolmuş, dün Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan evinin karşısındaki bir apartmandaki aramada küçük kızın cesedi bulunmuştu. Olayla ilgili karı koca olduğu öğrenilen 2 kişi gözaltına alınmıştı.

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