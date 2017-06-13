14:00, 13 Haziran 2017 Salı

Makedonya'nın ilk gazetesi Dnevnik kapandı





Makedonya’nın ilk özel gazetesi Dnevnik, kaynak yetersizliği nedeniyle bugün son sayısını çıkartarak kapandığını açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Makedonya’nın bağımsızlığının ardından çıkartılan ilk özel gazete “Dnevnik” bugün son sayısıyla okurlarına elveda dedi. Gazeteyi bastıran “Media Print” şirketinin sahibi Aleksandar Dinev’in bugün gazetenin onlarca çalışanına bu kararı açıkladığı kaydedilirken, buna gerekçe olarak gazetenin yayın hayatına devam edebilmesi için gerekli kredinin bankadan onay almaması gösterildi. Bununla birlikte birkaç hafta önce sadece internet ortamında yayın yapma kararı alan “Nova Makedoniya” , “Vest”, “Telegraf” ve “Tea Moderna” portallarının da mali durum nedeniyle kapanması gündeme geldi. İlk sayısını 20 Mart 1996’da çıkartan “Dnevnik” gazetesi, ülkenin bağımsızlığının ardından kurulan ilk özel gazete olarak zamanında büyük bir okunurluluğa sahipti.

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