14:24, 13 Haziran 2017 Salı

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli yağış uyarısı





Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, öğle saatlerinden sonra İç Ege ve Isparta çevresinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İç Ege ve Göller Yöresi'nde öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü yağışın etkili olacağı belirtildi. Yağışın, Denizli, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar çevreleri ile Isparta'nın kuzey kesimlerinde yerel dolu şeklinde ve kuvvetli gök gürültülü olmasının tahmin edildiği kaydedildi. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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