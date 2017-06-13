14:25, 13 Haziran 2017 Salı

Venezuela'da muhaliflerin eyalet polisi Bakanlığa bağlandı





Venezuela'da İçişleri Bakanlığı Miranda eyaletinde insan hakları ihlalleriyle suçladığı polisi kendine bağladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Venezuela'da İçişleri Bakanlığı, muhalefetin kontrolündeki Miranda eyaletinde yerel polis gücünü devraldı. BBC'nin haberine göre, İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Miranda eyaletinde polis gücünü insan hakları ihlallerinde bulunmak ve suç ağlarına katılmakla suçladı. Muhalefet partisinden Vali Henrique Capriles, bakanlığın müdahalesini siyasi saldırı olarak niteledi. Eyaletteki tüm polis faaliyetlerinden artık bakanlığın sorumlu olduğunu ifade eden Capriles, "Polisi burada halka karşı kullanacakları açık." dedi. Capriles, polis memurlarından anayasayı ihlal eden tüm emirlere itaatsizlik etmelerini istedi. Miranda eyaleti, ülkede 1 Nisan'dan bu yana süren hükümet karşıtı gösterilerin en büyüklerine sahne olmuştu. Venezuela'da ekonomik kriz, cezaevindeki siyasi tutuklular, yüksek enflasyon, gıda kıtlığı, artan suç oranları gibi sosyal ve siyasi sebeplerden dolayı hükümet karşıtı gösteriler 1 Nisan'dan bu yana aralıksız sürüyor. Çıkan olaylarda şimdiye kadar 65'ten fazla kişi hayatını kaybetti, bini aşkın kişi yaralandı. Hükümet ve muhalefet, protestolardaki ölümler ve insan hakları ihlalleri nedeniyle birbirini suçluyor.

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