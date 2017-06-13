14:26, 13 Haziran 2017 Salı

Rum kesimindeki İngiliz üssüne bombalı saldırı



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Güney Kıbrıs Rum kesimindeki Dikelya bölgesinde yer alan İngiliz üssüne düzenlenen saldırıda bir polis memuru hafif yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Güney Kıbrıs Rum kesimindeki Dikelya bölgesinde yer alan İngiliz üssüne düzenlenen saldırıda bir polis memuru hafif yaralandı. Polisten yapılan açıklamada Dikelya bölgesindeki İngiliz üssüne motosikletli bir kişi tarafından patlayıcı madde atıldığı belirtildi. Saldırıda bir polis hafif yaralandı. Patlamanın etkisiyle üste ve çevresinde küçük çapta hasar meydana geldi. Olay yerinden kaçan saldırgan aranıyor.

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