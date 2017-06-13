14:41, 13 Haziran 2017 Salı

Ukrayna’da Türk kökenli Bulgar genç kız ölü bulundu





Ukrayna’da bir üniversitede okuyan Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı Ela Dişli ölü bulundu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ukrayna'nın güneydoğusundaki Razgrad Bölge Savcısı Tihomir Todorov, yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın İvano-Frankivsk şehrindeki bir üniversitede diş hekimliği bölümünde okuyan ve 1 Haziran’dan bu yana kendisinden haber alınamayan Ela Dişli'nin cesedinin şehrin dışında bulunduğunu bildirdi. Yapılan ilk incelemelere göre, şiddet gördüğü anlaşılan Dişli’nin cinayete kurban gittiği tahmin ediliyor. Yaklaşık 22 yaşlarında olduğu belirtilen Ela Dişli'nin, son olarak Türkmenistan kökenli erkek arkadaşıyla görüldüğü kaydedildi. Ela Dişli’nin babası Ziya Dişli, Bulgaristan’da üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nin (HÖH) milletvekilliğini yapmıştı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.