14:47, 13 Haziran 2017 Salı

Putin, Suudi Arabistan Kralı Selman ile Katar'ı görüştü





Rusya Devlet Başkanı Putin ve Suudi Arabistan Kralı Selman arasındaki telefon görüşmesinde, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz ve Ortadoğu bölgesindeki son gelişmeler ele alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in telefonda Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizi görüştüğü bildirildi. Kremlin Basın Merkezinde yapılan açıklamaya göre, Putin'in Kral Selman'la telefon görüşmesinde, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz ve Ortadoğu bölgesindeki son gelişmeler ele alındı. Rusya-Suudi Arabistan ikili ilişkilerini değerlendiren Putin ve Kral Selman, iş birliğini geliştirmeye yönelik isteğini dile getirdi. Putin ve Kral Selman, iki ülke arasında farklı alanlardaki temasların sürdürülmesi konusuna mutabık kaldı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.