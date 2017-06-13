14:59, 13 Haziran 2017 Salı

Saraybosna'da 'Ramazan Kitap Festivali' başladı





Bosna Hersek'te bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ramazan Kitap Festivali, 23 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bosna Hersek'te Ramazan aylarının gelenekselleşmeye başlayan etkinliklerinden biri olan Ramazan Kitap Festivali'nin, başkent Saraybosna'da başladığı bildirildi. Bu yıl 6'ncısı düzenlenen festival, başkentteki Saraybosna Çocukları Meydanı'nda ziyarete açılırken ülke genelinden çok sayıda yayınevinin katıldığı etkinliğe vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. "AMACIMIZ RAMAZAN AYI BOYUNCA ŞEHRİMİZİ KÜLTÜREL ETKİNLİKLERLE BULUŞTURMAK" Festivalin organizatörlerinden Connectum Yayınevi Müdürü Ajet Arifi yaptığı açıklamada, Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in ramazan ayında indirilmeye başlandığına işaret ederek "Amacımız Ramazan ayı boyunca şehrimizi kültürel etkinliklerle buluşturmak." dedi. Ramazan ayında yardım etmenin ve bağış yapmanın önemine işaret eden Arifi, festival kapsamında artık gelenekselleşen kitap bağışı kampanyasının, etkinliğin en önemli parçalarından olduğunu söyledi. Arifi, festival kapsamında bağışlanan kitapların bu yıl, ülkenin orta kesimlerindeki Gornji Vakuf'taki şehir kütüphanesine gönderileceğini ifade etti. Festival kapsamında, çocuklara özel büyük bir stant da kurulurken, buraya gelen küçük ziyaretçiler için boyama kitapları ve resim yapma imkanı da sunuluyor. 6. Ramazan Kitap Festivali, 23 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.