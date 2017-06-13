15:15, 13 Haziran 2017 Salı

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye İHA casusluğu suçlaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Güney Kore'de, Kuzey Kore'ye ait olduğu belirlenen bir insansız hava aracı (İHA) bulunduğu ve bunun ülkedeki ABD'nin Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sisteminin konuşlu olduğu bölgeleri görüntülemeyi amaçladığı ileri sürüldü.

KAMERASINDA YÜZLERCE FOTOĞRAF TESPİT EDİLDİ

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu İHA'nın ülkenin sınırındaki bir kentte cuma günü bulunduğu ve kamerasında yüzlerce fotoğraf tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Japon yapımı kameralar taşıyan İHA'nın 2 motorlu olduğu kaydedildi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili de fotoğraflardan 10'unun, ülkenin güneydoğusundaki Seongju eyaletinde konuşlu THAAD füzeleri ve radarlarına ait olduğunu, geri kalan fotoğraflarda da yerleşim bölgeleri ve tarım alanlarının yer aldığını aktardı.

İHA'nın, Kuzey Kore'ye dönerken yakıtı bittiği için düştüğünü söyleyen yetkili, THAAD alanına ait fotoğrafların Kuzey'e aktarılıp aktarılmadığını belirlemek için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Güney Kore'de 2014 yılında Kuzey'e ait olduğu belirtilen tek motorlu bir İHA bulunmuştu. İHA'daki Japon yapımı kameralar, Devlet Başkanlığı Sarayı Mavi Ev'i ve diğer bölgeleri görüntülemişti.

Kuzey Kore ordusunun 300 civarında İHA'ya sahip olduğu tahmin ediliyor.