15:20, 13 Haziran 2017 Salı

Kenya'da 7 katlı bina çöktü: Çok sayıda kişi enkaz altında





Kenya'nın başkenti Nairobi'de çöken 7 katlı bir binanın altında çok sayıda kişinin bulunduğunu belirtildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Embakasi banliyösünde bulunan 7 katlı bir bina çöktü. Bina altında çok sayıda vatandaşın bulunduğunu belirten sivil savunma ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgede güvenlik güçleri tarafından önlem alındı. Çevredeki vatandaşlar kurtarma çalışmalarını takip etti.

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