İHH'dan Gazzelilere nakdi yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze'deki ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım yaptı.
İHH Gazze Sorumlusu Mehmet Kaya, "Vakıf, yetimler ve ihtiyaç sahibi ailelere 70 bin avro nakdi yardımda bulundu." dedi.
Her aileye 100 avro verildiğini belirten Kaya, ilerleyen zamanlarda ihtiyaç sahibi ailelere 50 avro daha yardım yapılacağını söyledi.
Abluka altındaki Gazze'de işsizlik ve yoksulluğun giderek arttığını ifade eden Kaya, söz konusu yardımlarla para kazanma imkanı olmayan ailelerin sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletmeyi amaçladıklarını kaydetti.
İHH Vakfı, Gazze'deki yetimlere ve ihtiyaç sahibi ailelere toplam 70 bin avro yardımda bulundu
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