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03:57, 14 Haziran 2017 Çarşamba
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Güncelleme: 03:26, 14 Haziran 2017 Çarşamba

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Doğu Karadeniz'de 26 bin 826 su kuşu tespit edildi
Doğu Karadeniz'de 26 bin 826 su kuşu tespit edildi

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da gerçekleştirilen sayımlarda 28 türde 26 bin 826 su kuşu tespit edildiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da gerçekleştirilen sayımlarda 28 türde 26 bin 826 su kuşu tespit edildiği bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile iş birliğiyle Doğu Karadeniz Kış Ortası Su Kuşu sayımı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Yürütülen çalışmanın, su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için kullanılan temel yöntemlerden biri olduğu kaydedilen açıklamada, sayımın, su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu sulak alanlarda kümelendikleri 15 Ocak-15 Şubat arasında yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, sayımların en önemli özelliğinin uzun dönemli bakış açısı olduğu vurgulanarak, aynı alanlarda aynı noktalarda yapılan standart sayımların, uzun dönemde popülasyon trendlerinin analiz edilmesinde oldukça yarar sağladığı ifade edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezinden ornitologların katıldığı sayımda, tür ve birey sayılarının belirlendiği aktarılan açıklamada, "Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da gerçekleştirilen sayımlarda 28 türde 26 bin 826 su kuşu tespit edildi. Rize kıyılarında 23 türden 6 bin 511, Trabzon'da 18 türden 6 bin 165, Artvin'de 16 türden 5 bin 775 ve Giresun'da ise 19 türden 8 bin 375 su kuşu sayıldı." bilgisi aktarıldı.



İlgili Konular Doğu Karadeniz su kuşu
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