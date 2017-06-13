15:38, 13 Haziran 2017 Salı

PKK'ya ait 11 hedef imha edildi





Siirt'in Pervari kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyon kapsamında, savaş uçakları bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan barınma alanları ve erzak deposunun bulunduğu 11 hedefi imha etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Pervari kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, savaş uçakları, PKK üyelerince kullanılan barınma alanları ve erzak deposunun bulunduğu 11 hedefi imha ederken, ilk belirlemelere göre bir PKK üyesini etkisiz hale getirdi. TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, dün akşam PKK'ya yönelik Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında hava destekli operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, teröristlerce kullanılan 10 barınma alanı ile bir erzak deposunu imha ederken, ilk belirlemelere göre bir PKK'lı da etkisiz hale getirildi. Hava harekatının ardından uçaklar üslerine döndü.

İlgili Konular pkk PKK operasyonu

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.