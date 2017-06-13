PKK'ya ait 11 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Pervari kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, savaş uçakları, PKK üyelerince kullanılan barınma alanları ve erzak deposunun bulunduğu 11 hedefi imha ederken, ilk belirlemelere göre bir PKK üyesini etkisiz hale getirdi.
TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, dün akşam PKK'ya yönelik Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında hava destekli operasyon yapıldı.
Operasyon kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, teröristlerce kullanılan 10 barınma alanı ile bir erzak deposunu imha ederken, ilk belirlemelere göre bir PKK'lı da etkisiz hale getirildi.
Hava harekatının ardından uçaklar üslerine döndü.
Siirt'in Pervari kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyon kapsamında, savaş uçakları bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan barınma alanları ve erzak deposunun bulunduğu 11 hedefi imha etti
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