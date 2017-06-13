15:49, 13 Haziran 2017 Salı

Macaristan aşırı sağcı Alman'ı iade etti





Macaristan, Almanya'da 10 yıl hapis cezasına çarptırılan aşırı sağcı Horst Mahler'i ülkesine iade etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Macaristan hükümeti, Yahudi soykırımını inkar etmek, halk arasında kin ve nefret yaymak suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırılan aşırı sağcı Horst Mahler'i Almanya'ya iade etti. Macaristan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mahler'in 15 Mayıs'ta Sopron kentinde gözaltına alındığı, daha sonra çıkarıldığı Budapeşte Mahkemesince Almanya'ya iadesine karar verildiği ve Mahler'in bugün uçakla Almanya'ya gönderildiği belirtildi. Almanya'da Yahudi soykırımını inkar etmek, halk arasında kin ve nefret yaymak suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Horst Mahler, daha önce yazdığı yazıları nedeniyle hapis cezasına çarptırıldığını öne sürerek "Viktor Orban'a, Macar halkının önderine siyasi sığınma için başvuru yaptım. Macar halkının özgürlük sevgisine güvenerek kaderimi Orban hükümetinin eline bırakıyorum" diyerek iltica talebinde bulunmuştu. 1970 ve 1980'li yıllarda aşırı sol örgüt Kızıl Ordu Fraksiyonunun (RAF) kurucuları arasında yer alan Mahler, 1990'lı yıllarda aşırı sağ görüşler savunmaya başlamış ve bir gazeteye verdiği demecinde "Yaşasın Hitler" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Konular Almanya horst mahler

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.