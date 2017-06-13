Güncelleme: 16:19, 13 Haziran 2017 Salı

Macaristan, Irak'taki asker sayısını arttırdı





Macaristan, Irak'ta görev yapan askerlerinin sayısını 200'e çıkardı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Macaristan, Irak'ta görev yapan askerlerinin sayısını 200'e çıkardı ve görev sürelerini 31 Aralık 2019'a uzattı. Macaristan Meclisi, DEAŞ karşıtı koalisyondaki Macar askerlerinin görev sürelerinin uzatılması ve sayılarının artırılmasını öngören karar tasarısını kabul etti. Macaristan, DEAŞ karşıtı koalisyona 2015'de 150 asker ile katılmıştı.

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