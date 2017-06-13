16:07, 13 Haziran 2017 Salı

Zeytinlik yasasından vazgeçildi





Çok tartışılan zeytinlik yasası tasarıdan çıkartıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin gündeminde önemli bir yer tutan zeytinlik alanları ilgilendiren düzenleme sanayi üretim reformu tasarısından çıkarılıyor.

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