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Zeytinlik yasasından vazgeçildi
Zeytinlik yasasından vazgeçildi

Çok tartışılan zeytinlik yasası tasarıdan çıkartıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin gündeminde önemli bir yer tutan zeytinlik alanları ilgilendiren düzenleme sanayi üretim reformu tasarısından çıkarılıyor.



İlgili Konular Zeytinlik zeytinlik yasası
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