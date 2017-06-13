16:12, 13 Haziran 2017 Salı

Fransa'nın Cezayir işgalinden geriye kalan "kafatasları"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'daki Cezayirliler Hareketi, Paris'teki müzede muhafaza edilen ve Cezayirli direnişçilere ait olduğu belirlenen kafataslarının iadesi için Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'a çağrı yaptı.

Fransa'daki Cezayirliler Hareketi Genel Koordinatörü Ömer Ayet Muhtar, Cezayir'e iki günlük resmi ziyarette bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'a hitaben yaptığı yazılı açıklamada, "1949 yılından bu yana Cezayirli 37 direnişçinin kafatası Paris'teki İnsan Müzesi'nde sergilenmeye devam ediyor. Cezayir'e gerçekleştirdiğiniz ziyaret münasebetiyle direnişçilerimize ait kafataslarını bize iade edin ve arşivleri de tarihçilere açın." ifadelerini kullandı.

Müslümanların ölülerini toprağa gömdüğüne dikkati çeken Muhtar, şunları kaydetti:

"İslami öğreti ve geleneklerimize binaen ölülerle bir bağımızın olduğunu biliyorsunuz. Hareketimiz, ülkelerinin bağımsızlığı için 17 Ekim 1961'de Paris'te sokağa çıkan Cezayirlilere yönelik katliamın yıl dönümünden önce Fransa'nın direnişçilere ait kafataslarını kendi topraklarında gömülmesi için iade etmesini ümit ediyor."

Muhtar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, seçimlerden önce ülkesinin Cezayir'de yaptıklarını "insanlığa karşı işlenmiş bir suç" olarak nitelendirmesinin ardından bu adımın atılması halinde gerginliklerin yatıştırılacağını ve iki ülke arasında ilişkilerin inşasında karşılıklı güveni sağlamanın temelini oluşturacağını vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, iki gün sürecek ziyareti kapsamında dün akşam Cezayir'e gelmişti.

Paris’te ülkelerinin bağımsızlığı için 17 Ekim 1961 tarihinde sokağa çıkan yüzlerce Cezayirli, Fransız polisi tarafından katledilmişti.

İnsan hakları örgütleri ve tarihçiler, Fransa'nın 1830-1962 yılları arasındaki sömürge döneminde Cezayirlilere yönelik katliamlar gerçekleştirildiğini ve yüz binlerce kişinin tehcir edildiğini belirtiyor.

Cezayir İnsan Hakları Savunma Birliği, Fransız sömürgesi döneminde yaklaşık 10 milyon kişinin öldürüldüğünü kaydediyor.

Cezayir, Fransa'ya söz konusu suçları kabul edip mağdur yakınları için tazminat ödemesi çağrısında bulunurken, Fransa ise eski defterleri kapatıp geleceğe bakmak gerektiğini savunuyor.

Paris'te arkeoloji eserlerinin sergilendiği İnsan Müzesi'nde muhafaza edilen ve dünyanın pek çok yerinden getirildiği belirtilen 18 bin kafatasına ilişkin kimlik belirleme çalışmaları Cergy-Pontoise Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi İbrahim Senouci'nin başlattığı kampanyayla ülke gündemine taşınmıştı.

Kimlik tespiti yapılan 500 kafatasından 36'sının 19. yüzyıl ortalarında, Fransa'nın Cezayir'i sömürgesi altına almaya başladığı zamanlarda öldürülen Cezayirli mücahitlere ait olduğu belirlenmiş ancak geri kalan kafataslarıyla ilgili çalışmaların da devam ettiği açıklanmıştı. Müzede özel bir kısımda muhafaza edilen kafataslarının bir dönem müzede sergilenmesi birçok kesimin tepkisine neden olmuştu.