16:27, 13 Haziran 2017 Salı

Bulgaristan Başbakanı Borisov, Ankara'da





Başbakan Yıldırım, Borisov'u resmi törenle karşıladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret için Ankara'da bulunan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u resmi törenle karşıladı. Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen resmi karşılama töreni, Başbakan Yıldırım ve Borisov'un tören alanındaki yerlerini almasının ardından, iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Borisov, tören mangasını "Merhaba asker" diyerek, selamladı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Başbakan Yıldırım ve Borisov, Çankaya Köşkü merdivenlerinde tokalaşarak, basına boz verdi. Görüşmelere geçilmeden önce Yıldırım, Borisov'a, Çankaya Köşkü'nün balkonundan Ankara'yı gösterdi, iki lider burada bir süre sohbet etti. Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. Başbakan Yıldırım ve Borisov, baş başa görüşmenin ardından, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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