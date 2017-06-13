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Suudi Arabistan Katar'a ilaç ve gıda teklifi
Suudi Arabistan Katar'a ilaç ve gıda teklifi

Suudi Arabistan Katar'a ilaç ve gıda teklifi yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı eğer ihtiyaç duyuluyorsa Katar'a ilaç ve gıda sağlayacaklarını söyledi.



İlgili Konular Suudi Arabistan Katar katar krizi
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