Suudi Arabistan Katar'a ilaç ve gıda teklifi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı eğer ihtiyaç duyuluyorsa Katar'a ilaç ve gıda sağlayacaklarını söyledi.
Macaristan, Irak'ta görev yapan askerlerinin sayısını 200'e çıkardı.
Fransa'daki Cezayirliler Hareketi Genel Koordinatörü Muhtar, "Hareketimiz, ülkelerinin bağımsızlığı için 17 Ekim 1961'de Paris'te sokağa çıkan Cezayirlilere yönelik katliamın yıl dönümünden önce Fransa'nın direnişçilere ait kafataslarını kendi topraklarında gömülmesi için iade etmesini ümit ediyor" açıklamasında bulundu
Macaristan, Almanya'da 10 yıl hapis cezasına çarptırılan aşırı sağcı Horst Mahler'i ülkesine iade etti
Kenya'nın başkenti Nairobi'de çöken 7 katlı bir binanın altında çok sayıda kişinin bulunduğunu belirtildi
Kuzey Kore'nin, Güney Kore'ye İHA göndererek ABD'nin Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması sisteminin konuşlu olduğu bölgeleri görüntülediği iddia edildi
Bosna Hersek'te bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ramazan Kitap Festivali, 23 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Suudi Arabistan Kralı Selman arasındaki telefon görüşmesinde, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz ve Ortadoğu bölgesindeki son gelişmeler ele alındı
Ukrayna’da bir üniversitede okuyan Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı Ela Dişli ölü bulundu.
Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar'a ait havayollarına yönelik uyguladıkları hava sahasının kullanımı yasağına devam edecekleri açıklandı
Güney Kıbrıs Rum kesimindeki Dikelya bölgesinde yer alan İngiliz üssüne düzenlenen saldırıda bir polis memuru hafif yaralandı
Venezuela'da İçişleri Bakanlığı Miranda eyaletinde insan hakları ihlalleriyle suçladığı polisi kendine bağladı
Birleşik Krallık’ta yapılan genel seçimde tek başına hükümet kurmaya yetecek milletvekili sayısına erişemeyen Muhafazakar Parti, iktidarını, Kuzey İrlanda merkezli aşırı sağcı DUP'un desteğiyle sürdürmeye hazırlanıyor
Makedonya’nın ilk özel gazetesi Dnevnik, kaynak yetersizliği nedeniyle bugün son sayısını çıkartarak kapandığını açıkladı
Brexit kararının ardından Alman vatandaşlığına geçen İngilizlerin sayısı yüzde 361 arttı
Bangladeş'in güneydoğusunda meydana gelen heyelanlarda en az 48 kişi hayatını kaybetti