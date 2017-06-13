16:32, 13 Haziran 2017 Salı

Suudi Arabistan'dan Katar'a ilaç ve gıda teklifi





Suudi Arabistan Katar'a ilaç ve gıda teklifi yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Sky News Arabiya'ya yaptığı açıklamada, ihtiyaç halinde Katar'a tıbbi destek ve gıda temin edebileceklerini söyledi.

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