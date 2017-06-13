G.Sudanlı muhaliflerin askeri üssü ele geçirdikleri iddia edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Güney Sudan'da, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rick Machar yanlısı muhaliflerin, hükümet güçleri ile girdikleri çatışmalar sonrasında ülkenin Sudan sınırı yakınlarındaki stratejik öneme sahip bir askeri üssün kontrolünü ele geçirdiği öne sürüldü.
Muhaliflerin sözcüsü Lam Paul Gabriel yaptığı açıklamada, pazar ve pazartesi günleri ülkenin Yukarı Nil bölgesinde hükümet güçleri ile girilen çatışmalarda Kuek kasabasının kontrolünü sağlayarak, bölgede stratejik öneme sahip olan ve Sudan sınırı yakınlarında bulunan Kuzey Askeri Üssü'nü ele geçirdiklerini iddia etti.
Hükümet güçlerine karşı ağır kayıplar verdirdiklerini belirten Lam, kazandıklarını öne sürdüğü son zaferi, "Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in bir süre önce bölgede tek taraflı olarak ilan ettiği ateşkes ve ulusal diyalog adımlarına vurulmuş büyük bir darbe." olarak nitelendirdi.
Öte yandan Ordu Sözcüsü Santos Dominic, konuyla ilgili Yukarı Nil bölgesinde çatışma olduğunu doğrularken muhaliflerin zafer kazandıkları yönündeki iddiaları ise reddetti.
Muhaliflerin iddiasını "propaganda" olarak nitelendiren Dominic, "Yukarı Nil bölgesinde çatışmaların yaşandığı doğrudur. Machar yanlısı muhalifler mevkilerimize saldırdı, fakat asla askeri üssümüze yaklaşamadı, herhangi bir askerimizi öldüremedi. Bu tamamen bir propagandadır." dedi.
Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinin (IGAD), dün Etiyopya'da düzenlediği zirvede liderler, Güney Sudan'daki taraflara çatışmaların durdurulması ve barış anlaşmasının hayata geçirilmesi yönünde çağrıda bulunmuştu. Zirvede, Güney Sudan'da Cumhurbaşkanı Mayardit'in geçen ay tek taraflı ilan ettiği ateşkes ve başlattığı diyalog sürecinin memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, bu ateşkese kesin anlamda uyulması gerektiğinin altı çizilmişti.
Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsünde bulunduğu" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti. İç savaşta yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca kişi evini terk etmek zorunda kalmıştı. Ülkede 2013'ten bu yana yaşanan insani krizde, nüfusun üçte ikilik kısmına tekabül eden 7,5 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı olduğu belirtiliyor.
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