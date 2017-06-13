Güncelleme: 17:16, 13 Haziran 2017 Salı

Uyuşturucuyu özendiren paylaşımlara 10 yıla kadar hapis cezası





Emniyet Genel Müdürlüğünce, internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlarda bulunanlara kanunen 10 yıla kadar hapis cezası verilebileceği hatırlatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Emniyet Genel Müdürlüğünce, internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlarda bulunanlara kanunen 10 yıla kadar hapis cezası verilebileceği hatırlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, internet ve sosyal medya hesaplarından yapılan uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımların suç olduğuna ilişkin video yayımlandı. Videoda, bir kişinin internet ortamında masum insanları uyuşturucu batağına bulaştırmak için harcadığı çaba ve bu kişinin yakalanmasına yönelik emniyet birimlerinin çalışmaları canlandırıldı. Yasa dışı maddeleri öven yazı, şarkı, şiir, tiyatro ve skeç gibi eserlerin suç unsuru taşıdığı vurgulanan videoda, bu tarz paylaşımda bulunanların Türk Ceza Kanunu'nun 190. maddesi gereğince 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı bilgisine yer verildi. Videoda, vatandaşlara sosyal ağın tuzağına takılmamaları, paylaşımda bulunmadan önce bir kez daha düşünmeleri ve internetin sayısız faydasını zarara dönüştürmemeleri uyarısında bulunuldu.

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