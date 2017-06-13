Uyuşturucuyu özendiren paylaşımlara 10 yıla kadar hapis cezası

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Emniyet Genel Müdürlüğünce, internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlarda bulunanlara kanunen 10 yıla kadar hapis cezası verilebileceği hatırlatıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, internet ve sosyal medya hesaplarından yapılan uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımların suç olduğuna ilişkin video yayımlandı.
Videoda, bir kişinin internet ortamında masum insanları uyuşturucu batağına bulaştırmak için harcadığı çaba ve bu kişinin yakalanmasına yönelik emniyet birimlerinin çalışmaları canlandırıldı.
Yasa dışı maddeleri öven yazı, şarkı, şiir, tiyatro ve skeç gibi eserlerin suç unsuru taşıdığı vurgulanan videoda, bu tarz paylaşımda bulunanların Türk Ceza Kanunu'nun 190. maddesi gereğince 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı bilgisine yer verildi.
Videoda, vatandaşlara sosyal ağın tuzağına takılmamaları, paylaşımda bulunmadan önce bir kez daha düşünmeleri ve internetin sayısız faydasını zarara dönüştürmemeleri uyarısında bulunuldu.
Emniyet Genel Müdürlüğünce, internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlarda bulunanlara kanunen 10 yıla kadar hapis cezası verilebileceği hatırlatıldı
Siirt'in Pervari kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyon kapsamında, savaş uçakları bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan barınma alanları ve erzak deposunun bulunduğu 11 hedefi imha etti
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, öğle saatlerinden sonra İç Ege ve Isparta çevresinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kaybolduktan iki gün sonra evinin karşısındaki bir apartmanda cesedi bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in kafa travması nedeniyle öldüğü açıklandı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sokakta risk altında bulunan ve dilendirilen çocuklara yönelik çalışmaları sonucu geçen yıl 2 bin 524 çocuk sokaktan alınarak eğitime kazandırıldı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, bedelli askerlik tartışmalarına ilişkin, "Kabinenin gündeminde bedelli yok, dedikodusu var" dedi
Bahçeli, 'Türk askerine lejyoner demek su katılmamış bir alçaklıktır. Katar'da kurulacak Türk üssünün körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarına destek vermekten başka bir hedefi yok iken, durduk yere bir kaşık suda fırtınalar koparanları anlamak şüphesiz mümkün değildir'' dedi
Kadıköy'de düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen DHKP/C'li İ.Ö'nün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olduğunun tespit edildiği bildirildi
Lice ilçesinde PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 18 kırsal mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davanın 17'nci duruşması başladı
PKK'ya yönelik 4 ilçede, 10 bin 47 güvenlik personelinin katılımıyla devam eden "Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu"nda 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi