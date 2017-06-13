17:37, 13 Haziran 2017 Salı

Tarihi çeşmelere ayak sokanlara para cezası

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İtalya'nın başkenti Roma'da, dünyaca ünlü tarihi çeşmelere serinlemek için ayaklarını sokan turistler, 240 avroya kadar para cezası ödeyecek.

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi’nin dün imzaladığı bir kararname ile aşırı sıcakların etkisiyle kentin dört bir yanında bulunan tarihi çeşmelere ayaklarını sokan turistler, 40 avrodan 240 avroya varan para cezası ödemek durumunda kalacak.

Söz konusu kararnameye göre, çeşmelerin yanında yiyip-içmek ve çöp bırakmak da yasak.

Belediye başkanı Raggi, yaptığı açıklamada, "Roma’nın güzelliklerine herkes saygı duymalı. Roma’nın tarihi, sanatsal, arkeolojik değerlerini korumak istiyoruz ve edep kurallarına uymayanlara tolerans göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kararın ardından başkent Roma'daki aşk çeşmesi olarak bilinen "Trevi Çeşmesi", Navona Meydanı'ndaki "4 Irmak", İspanyol merdivenlerindeki "Barcaccia", Barberini Meydanı'ndaki "Tritone", Repubblica Meydanı'ndaki "Naiadi" ve Venedik Meydanı’ndaki "Due Mari" çeşmelerini korumak için yeni tedbirler alındı. Çeşmelerin başındaki zabıta görevlilerin sayısı artırılırken, zabıtaların çeşme kenarlarına oturanları sert şekilde uyardığı görüldü.

Roma’da geçen yıl belediye başkanlığına seçilen ve kentin ilk kadın belediye başkanı olan Virginia Raggi, göreve geldikten kısa bir süre sonra Roma’nın tarihi ve turistik çeşmelerini, uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapıldığı gün tamamen kapatma kararı almıştı.

Roma'da, Şubat 2015’te UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında Roma ile Hollanda’nın Feyenoord takımı arasında oynanacak maç öncesinde Hollandalı taraftarların, yeni restorasyondan çıkan 400 yıllık ünlü Barcaccia çeşmesine zarar vermesi tepkilere neden olmuştu.