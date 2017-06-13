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Batman'da 11 köyde sokağa çıkma yasağı
Batman'da 11 köyde sokağa çıkma yasağı

Batman'da 11 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Batman'ın Kozluk ile Sason ilçesine bağlı toplam 11 köyde bugün saat 18.00'dan itibaren ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kozluk İlçesi'ne bağlı 3, Sason İlçesi'ne bağlı 8 olmak üzere toplam 11 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle ilgili Batman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama yapıldı. Bölgede yapılacak operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı konulduğu belirtilen açıklama şöyle:

"İlimiz Kozluk İlçesi Gümüşörgü Köyü, Hasanko ve Bisira Mahalleleri ile Sason İlçesi Karameşe Köyü, Ramazan Mahallesi ve Orta Mahhalle; Kelhasan Köyü ve Binönü Mahallesi, Kilimli Köyü, Aşağıkilimli Mezrası ve Yoncadüzü Mahallesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 13 Haziran 2017 Salı günü saat 18.00'den itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."



İlgili Konular Batman sokağa çıkma yasağı
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