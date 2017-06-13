AB'de Çekya, Macaristan ve Polonya'ya ihlal prosedürü

Avrupa Birliği (AB), yasal zorunluluğa rağmen mülteci almayı reddeden Çekya, Macaristan ve Polonya hakkında yasal işlem başlattı.
AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Çekya, Macaristan ve Polonya'ya sürekli olarak mültecileri alma ya da en azından bu yönde söz vermesi çağrısı yapıldığı anımsatıldı.
Ancak bu çağrılara rağmen söz konusu 3 ülkenin AB Konseyi kararlarından doğan sorumluluklarını ihlal ederek sığınmacı almadığı belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede, önceki Yeniden Yerleştirme Raporunda belirtildiği üzere, Komisyon bu üç üye ülke hakkında ihlal prosedürü başlatmaya karar verdi." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan açıklamada, 18 Mart 2016'da varılan Türkiye- AB sığınmacı mutabakatının bazı zorluklara rağmen somut sonuçlar ortaya koyduğuna işaret edilerek, Türkiye'den Yunanistan'a geçen mültecilerin sayısının günlük ortalama 50 olduğu, bunun da anlaşma öncesine oranla yüzde 97'lik bir düşüş anlamına geldiği kaydedildi.
AB Konseyi, Eylül 2015'te, İtalya ve Yunanistan'a sıkışmış 160 bin mültecinin iki yıl içinde diğer AB ülkeleri arasında paylaşılmasına dönük bir planı kabul etmiş, ancak geçen süreye rağmen sadece 21 bin kadarı yerleştirilebilmişti.
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