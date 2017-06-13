18:23, 13 Haziran 2017 Salı

FETÖ'nün TSK'daki 'kripto' yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı





Tekirdağ'da FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına yönelik operasyonda, "asker abisi" olduğu değerlendirilen 11 kişi gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Tekirdağ'da, FETÖ/PDY Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto" yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen üçüncü dalga operasyonda "asker abisi" olduğu değerlendirilen 11 kişi gözaltına alındı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin TSK'daki "kripto" yapılanmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde, "asker abisi" olduğu değerlendirilen 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Tekirdağ Emniyetine götürüldü. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Aynı soruşturmanın 1. ve 2. dalgasında, toplam 230 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 102 zanlı tutuklanmış, 93 şüpheli adli kontrol şartıyla, 3 şüpheli savcılık kararıyla serbest bırakılmış, 6 zanlının başka illerdeki soruşturma kapsamında FETÖ'den tutuklandığı tespit edilmişti.

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