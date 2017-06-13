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"Türkiye olmasaydı göç dalgası Avrupa'yı silip süpürebilirdi"

Bulgaristan Başbakanı Borisov, "Birkaç yıl önce büyük göç dalgası Türkiye tarafından tutulmamış olsaydı, bütün Avrupa’yı silip süpürebilirdi" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine yönelik, "Birkaç yıl önce büyük göç dalgası Türkiye tarafından tutulmamış olsaydı, bütün Avrupa’yı silip süpürebilirdi. Ve o zaman yapılan en akıllıca şey Türkiye ile AB arasındaki anlaşmaydı ve biz de bu anlaşmanın devam etmesini istiyoruz. Çünkü hiçbir sınır 3-4 milyon mülteciyle baş edemez." dedi.

Resmi ziyaret için Ankara'da bulunan Bulgaristan Başbakanı Borisov, Başbakan Binali Yıldırım ile Çankaya Köşkü'nde baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Paris ve Berlin'den sonra Ankara'ya yaptığı ziyaretin işaret niteliği taşıdığını dile getiren Borisov, Avrupa ile Asya arasında bulunan bir ülke olan Bulgaristan'ın aynı zamanda Avrupa ailesinin de bir üyesi olduğunu söyledi.

Başbakan Borisov, ülkesinin ayrıca Türkiye ile komşu olduğunu anımsatarak, "Dolayısıyla Türkiye ile ilişkilere çok büyük önem veriyoruz. Türkiye ile önümüzdeki dönemlerde ortaklaşa birçok alanda çalışacağız. Biz elimizden geldiği kadar Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yönünde çabalar sarf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mülteci konusuna değinen Borisov, "O dönemde, Türk yetkililerle gece-gündüz konuşuyorduk. Ortak sınırımızı korumaya çalışıyorduk. Çünkü bu sadece Bulgaristan'ın sınırı değil aynı zamanda Avrupa'nın da dış sınırı. Şu anda sınırımızda herhangi bir baskı yok. Bunun başlıca nedeni Türkiye ile AB arasında imzalanan anlaşmadır. Türkiye'nin bu konuda yapmış olduğu gerçekten saygıya değer. Çünkü bu akımı bir anlamda sınırlardan uzak tutmayı başardı." diye konuştu.

Türkiye'nin Bulgaristan'da çok büyük yatırımları bulunduğuna dikkati çeken Borisov, yatırımlar sayesinde 10 binin üzerinde Bulgar vatandaşının iş bulduğunu belirtti.

Borisov, Başbakan Yıldırım ile enerji başta olmak üzere birçok konuyu ele aldıklarını söyledi. Türk akımı konusunda ise Borisov, "Bulgaristan bir anlamda bu borunun toprakları üzerinden geçmesini arzu ediyor, istiyor. Önümüzdeki dönemde bu konular üzerinde daha ayrıntılı şekilde konuşacağız. Bu alanda Rusya ile ilişkilerimizi de geliştiriyoruz. Ümit ediyorum ki bunlar gerçekleşecek. Ümit ediyorum ki bu anlaşmalara Azerbaycan doğalgazı da dahil edilsin. Doğalgazın tabii ki Bulgaristan üzerinden geçmesi gerekiyor. Bence, aslında test olarak bir miktar doğalgaz Selanik üzerinden Bulgaristan'dan Avrupa'ya nakledilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Borisov, Meriç ve Tunca nehirleri üzerinde çalışılması gerektiğine dikkati çekti.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini, ortaklaşa çabalarla bu dönemden başarılı şekilde çıkılması gerektiğini anlattı.

"AB ÜLKELERİNDEKİ MESLEKTAŞLARIMINDA TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİNİ NORMALLEŞTİRMELERİNİ BEKLİYORUM"

Borisov, son seçimde ülkesindeki Müslümanların partisine gerçekten büyük teveccüh gösterdiğini belirterek, Müslümanların iki ülke arasında köprü olduğunu söyledi.

Borisov, "AB ülkelerindeki meslektaşlarımın da Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmelerini bekliyorum. Çünkü AB ekonomisi ile Türkiye ekonomisi birbirine çok sıkı şekilde bağlı. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir sorun yaşanmaması gerekiyor." dedi.

Borisov, Türkiye’nin geleceğini AB’de gördüğünü ancak son dönemde bir çok ülkenin Türkiye’nin yerini AB’de görmediğini anlatarak, bu alanda dışişleri bakanlıklarının çok aktif bir şekilde çalışmaları gerektiğini kaydetti. Borisov, “Çünkü biz Avrupa ile Asya arasında bulunan potansiyeli yüksek iki ülkeyiz.” şeklinde konuştu.

AB-Türkiye ilişkilerine yönelik soru üzerine Borisov, gerçekçi olmak gerekirse taraflar arasındaki ilişkinin şu anda en düşük noktada olduğunu ifade etti. Avrupa ülkelerinin seçim sürecinde normal zamanda alınmayacak kararlar aldığını ve değerlendirmeler yaptığını anımsatan Borisov, ancak bu ülkelerin çoğunun sınırdan uzak olduğunu vurguladı. Önlerine çok uzun hedefler koymadıklarının altını çizen Borisov, şunları söyledi:

“Biz diplomatik yollarla ilişkilerin normalleşmesi yönünde çaba harcayacağız. Birkaç yıl önce büyük göç dalgası Türkiye tarafından tutulmamış olsaydı, bütün Avrupa’yı silip süpürebilirdi. Ve o zaman yapılan en akıllıca şey Türkiye ile AB arasındaki anlaşmaydı. Biz de bu anlaşmanın devam etmesini istiyoruz. Çünkü hiçbir sınır 3-4 milyon mülteciyle baş edemez. Bu nedenle kendilerine her zaman teşekkür ediyorum.

 



İlgili Konular Bulgaristan borisov Türkiye
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