Küçük Ceylin son yolculuğuna güllerle uğurlandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde evinin karşısındaki bir apartmanda ölü bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik toprağa verildi.
Atik'in cenazesi, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındıktan sonra Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada küçük kızın tabutuna gelinlik ve kırmızı gül bırakıldı. Baba Murat Atik, uzun süre tabuta sarıldı. Torununun cenazesi önünde bekleyen dede ve babaanne ile mahalle sakinleri gözyaşı döktü.
Ceylin'in cenazesi, Sanayi Cami'sindeki cenaze namazının ardından Ahrant Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenazeye, 7 yıldır kızını görmediği belirtilen ve 8 aylık hamile olduğu öğrenilen anne Ayşe Yılmaz da katıldı.
Anne Yılmaz, üzerine beyaz gelinlik konulan kızının tabutuna sarılıp ağladı.
Olayı aynı gün eve gelen polislerden öğrendiğini ifade eden Yılmaz, ''Kızımı benim kaçırdığımı düşünmüşler. Keşke ben kaçırsaydım da böyle olmasaydı. Kızımın psikolojisi bozulmasın diye yıllardır aramadım. Anneyim ben. Her gün ağlıyordum.'' dedi.
Atik ailesinin komşusu Nihal Çavdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, gözaltına alınan kadın Ş.T. ile olaydan bir gün önce parkta karşılaştığını belirterek, şunları söyledi:
"Ş.T, bizim apartmandaki güvenlik kamerasının kendi apartmanlarını görüp görmediğini sordu. Sebebini sorduğumda ise 'Bizim apartmanda hırsızlık olmuş, onun için soruyorum' dedi."
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