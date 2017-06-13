AB'de roaming ücretleri kaldırılıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde cep telefonu operatörlerinin abonelere uyguladığı dolaşım (roaming) ücretlerine 15 Haziran’da son verilecek.
AB Komisyonu’nun hazırladığı ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan "Evde gibi dolaşım" adlı roaming düzenlemesi 15 Haziran 2017'de yürürlüğe girecek.
Bu tarih itibariyle, AB içerisinde herhangi bir ülkenin cep telefonu operatör abonesi olan kullanıcı, başka AB ülkesine gerçekleştireceği seyahatlerinde kendi operatör tarifesi ve sözleşmesi üzerinden konuşma, mesajlaşma ve veri paketlerini ilave roaming ücreti ödemeden kullanacak.
Yeni düzenleme ile AB içerisinde seyahatlerde cep telefonu ile yapılan işlemlerde "sürpriz faturaların" ortadan kaldırılması hedefleniyor.
Özellikle AB içerisinde çok sayıda seyahat gerçekleştiren kullanıcıların düşünüldüğü düzenlemede daha avantajlı tarifelere sahip ülkelerden abonelik alarak roaminglerin kaldırılmasından kazanç elde etmek isteyenler, adil kullanım şartlarıyla engellenecek.
Kullanıcılar, mobil abonelik paketlerini diğer ülkede kendi ülkelerinden daha fazla kullanırsa sınırlandırılmış bir ilave ücret ödeyecek. Bu ücret 2017 yılında 1 dakikalık konuşma için 3,2 avro cent, kısa mesaj (SMS) başına 1 avro cent, mobil internet kullanımında 1 gigabayt veri kullanımı için 7,75 avro ile sınırlandırılacak.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Ryan, Başkan Trump'ın Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller'ın işini yapmasına izin vermesi gerektiğini söyledi.
AB ülkelerinde cep telefonlarında roaming ücretleri 15 Haziran’da bitiyor
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