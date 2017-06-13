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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Borisov'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Borisov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 10 dakika sürdü.



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