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Temsilciler Meclisi Başkanından Trump'a 'soruşturma' tavsiyesi
Temsilciler Meclisi Başkanından Trump'a 'soruşturma' tavsiyesi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Ryan, Başkan Trump'ın Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller'ın işini yapmasına izin vermesi gerektiğini söyledi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan, Başkan Donald Trump'ın Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller'ın işini yapmasına izin vermesi gerektiğini söyledi.

Ryan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "En iyi tavsiyem, Mueller'ın işini yapmasına izin verilmesi olacaktır." dedi. 

Trump'ın yapacağı en akıllıca şeyin, soruşturmanın devam etmesine izin vermesi ve kanıtların sunulması için beklemesi olacağını belirten Ryan, "Bob Mueller'i tanıyorum ve güveniyorum." ifadesini kullandı.

Trump'ın yakın dostu ve medya şirketi Newsmax'in CEO'su Chris Ruddy dün gece Trump'ın, Mueller'in görevine son vermeyi düşündüğünü ileri sürmüştü.

Geçen yıl kasım ayında yapılan başkanlık seçimlerinden Trump galibiyetle çıkmış, daha sonra seçimlere Rusya'nın siber saldırı yoluyla müdahale ettiği iddiaları üzerine hem Federal Soruşturma Bürosu (FBI) hem de ABD Kongresi tarafından ayrı ayrı soruşturma başlatılmıştı.

Eski FBI başkanlarından Mueller ise geçen hafta Adalet Bakanlığı tarafından soruşturmaya "özel savcı" olarak atanmıştı.



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