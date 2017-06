19:31, 13 Haziran 2017 Salı

Jandarma Okullar Komutanlığı iddianamesi mahkemeye gönderildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığındaki "mahrem" yapılanmasına ilişkin 88'i asker, 52'si sivil, toplam 140 şüpheli hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Başsavcılıkça mahkemeye gönderilen iddianamede, 7 şüpheli "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "terör örgütü üyesi olmak, 133 şüpheli ise "terör örgütü üyesi olmak" ile suçlandı.

İddianameye göre, asker şüphelilerin tamamı darbe girişiminin ardından görevlerinden ihraç edildi. Şüphelilerin 76'sı ise itirafçı olarak, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedi, 71 şüphelinin ise ByLock kullandığı belirlendi.

İddianamede, 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunan örgütle bağlantılı olan, örgüt güdümünde hareket eden kurum ve kuruluşlara yönelik yapılan işlemler sonucunda, Ankara İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan rütbeli personel listesinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, bunun üzerine personel hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturmaya başlandığı bildirildi.

ÖRGÜTÜN JATEK YAPILANMASI

Örgütün, her kurumda olduğu gibi Jandarma Astsubay Temel Kursunda (JATEK) da yapılandığı belirtilen iddianamede, örgütün buradaki yapılanması doğrultusunda sivil örgüt mensuplarından oluşan "müdür", "müdür yardımcısı" ve "öğretmen" şeklinde örgütlenme oluşturduğu anlatıldı.

İddianamede, JATEK'in paralel yapılanmasının başında "müdür" olarak nitelendirilen sivil bir şahsın bulunduğu, "müdür"e bağlı "müdür yardımcıları", onlara bağlı olarak ise "öğretmen" olarak nitelendirilen sivil örgüt mensuplarının görev yaptıklarına yer verilerek, ihtiyaca göre değişmekle birlikte "müdür"e bağlı 6 "müdür yardımcısı", her "müdür yardımcısı"na bağlı 4 "öğretmen" ve her "öğretmen"in sorumluluğunda da 6-8 öğrenci bulunduğu bildirildi.

Aynı "müdür yardımcısı"na bağlı olan bekar "öğretmenler"in aynı evde kaldığı belirtilen iddianamede, JATEK kursiyeri olan örgüt mensuplarının rütbe takıp dışarıda kendi evlerini tutmaya hak kazanana kadar hafta sonları bu evlerde onlarla buluşulduğu, bu şekilde örgütsel bağlılığın devamının sağlandığı vurgulandı.

İddianamede, "öğretmen" ya da "müdür yardımcısı"nın, öğrencilerin öğrencilerin okuldaki rütbeliler, diğer öğrenciler ve okul hayatı hakkında verdikleri her bilgiyi kaydettikleri bildirildi.

Faaliyet yürütülen evlerde gizliliğe büyük önem verildiği, öğrenciler ve "öğretmen"ler arasında elektronik haberleşme araçlarının neredeyse hiç kullanılmadığı vurgulanan iddianamede, öğrencinin mezuniyeti yaklaştığı ve yeni görev yeri belli olduğu zaman gideceği yerde öğrenciden sorumlu olacak "öğretmen" veya "müdür yardımcısı"nın Ankara'ya gelerek öğrenci ile tanışması ve irtibatın nasıl kurulacağı konusunda bilgi alışverişinde bulunmalarının sağlandığı, böylece örgütsel faaliyetlerin devamlılığı ve öğrencinin örgütten kopuşunun engellendiği ifade edildi.

JANDARMA OKULUNDAKİ YAPILANMAYI ANLATTI

Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirten şüphelilerden Abdulkadir Erdoğan örgütün Jandarma Okullar Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin bazı bilgiler verdi.

ByLock kullandığı ve örgütün Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasında "Müdür" pozisyonunda bulunduğu tespit edilen Erdoğan, 2007-2011 yılları arasında Batman'da FETÖ/PDY güdümündeki Özel Mehmet Sıddık Tekin Lisesinde matematik öğretmeni olarak çalıştığını, 2011 yılında KPSS sınavı sonucunda Elazığ Kovancılar Anadolu Lisesine atandığı söyledi.

Örgütsel faaliyetlerde "Doğan" kod adını kullandığını belirten Abdulkadir Erdoğan, 2013'te Ankara'ya tayin olduğunu ve burada örgütün Jandarma Okullar Komutanı sorumlusu "Aydın" kod adlı Hüseyin Yurdagül ile buluştuklarını anlattı.

Yurdagül'ün kendisini FETÖ/PDY mensupları "Muhsin" kod adlı Yasin Saka, "Ulvi" kod adlı Ahmet Salim, "Turgay" kod adlı Tuncay Özdemir, "Ömer" kod adlı Ensari Güngör ve "Cemal" kod adlı Erdem Ersavaş ile tanıştırdığını ifade denen Erdoğan, örgüt adına astsubay kursiyerlerle ilgilenen bu kişilerin "ağabeyi" konumunda görevlendirildiğini aktardı.

Görevinin, jandarma okullarında öğrenim kursiyer ve öğrencilerinin maneviyatıyla ilgilenmek olduğunu belirten Erdoğan, üstü konumundaki Hüseyin Yurdagül ile ayda veya iki ayda bir kendi evinde ya da Yurdagül'ün Keçiören'deki evinde buluşarak örgüte bağlı kursiyer öğrencilerin durumuyla ilgili görüştüklerini söyledi.

Bu görevi Şubat 2014 ile Ocak 2016 tarihleri arasında yaptığını aktaran Erdoğan, mezun olan öğrencileri, "iyi, orta ve zayıf" şeklinde derecelendirip Yurdagül'e rapor ettiğini, mezunların atandıkları illerde irtibat kuracağı kişiyi Hüseyin Yurdagül'ün belirlediğini kaydetti.

Erdoğan, 2015 yılında öğrenci sayısının azalması nedeniyle "Ulvi" kod adlı Ahmet Salim, "Emin" kod adlı Abdurrahman Uz, "Muhsin" kod adlı Yasin Saka olmak üzere 3 müdür yardımcısıyla çalışmaya devam ettiğini, 2015 yılında Jandarma Okullar Komutanlığı Subay Temel Kursu Müdürü olan "Furkan" kod adlı Süleyman Aydemir'in, Hüseyin Yurdagül'ün yerine vekaleten kendisiyle görüşmeler yaptığını anlattı.

HER ÖĞRETMEN 6 ÖĞRENCİDEN SORUMLU

Örgüt içinde Abdulkadir Erdoğan'a bağlı olarak "müdür yardımcısı" pozisyonunda görevli şüpheli Tuncay Özdemir de ifadesinde, 2003'te Gebze'de FETÖ/PDY güdümünde olduğunu sonradan öğrendiği Marmara Işık Dershanesine gittiğini, Gaziantep Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünü kazandığını, 2009'da bu okuldan mezun olduğunu belirtti.

Üniversite eğitimi boyunca örgüte bağlı öğrenci yurdu ve evlerde kaldığını anlatan Özdemir, örgüt içinde Bölge Talebe Mesulü (BTM) olarak görev yaptığını, kendisine bağlı 6 "ışık evi" ile 25 öğrenciden sorumlu olduğunu bildirdi.

2008-2009 yılında BTM olarak FETÖ/PDY de görev yapmaya devam ederken, lise öğrencileriyle de ilgilendiğini, bu öğrencilerden 5'inin askeri okullara yerleştiğini dile getiren Özdemir, 2010 yılının Mart ayında Gaziantep'e gittiğini, burada Büyük Bölge Talebe Mesulü (BBTM) olarak FETÖ/PDY kapsamında göreve başladığını, kendisine bağlı 3 BTM bulunduğunu, 18-20 ev ile 80 kadar öğrenciden sorumlu olduğunu söyledi.

Özdemir, 2012'de eşi ile katalog evliliği yaptığını itiraf etti ve 2014'te Ankara'ya geldiğini, FETÖ/PDY yapılanmasında Jandarma Okullar Komutanlığı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK) müdürü olan Süleyman Aydemir ile görüştüğünü bildirdi.

2014'ün Temmuz ayında Süleyman Aydemir'in kendisini, "Doğan" kod adlı Abdulkadir Erdoğan ile tanıştırdığını ve birlikte çalışacaklarını söylediğini anlatan Özdemir, Erdoğan ile her hafta salı günleri toplantılar düzenlediklerini, müdür yardımcısı konumunda bulunduğunu, her müdür yardımcısına bağlı 1 ışık evi ve 4 öğretmen bulunduğunu, her öğretmenin 6 JATEK öğrencisinden sorumlu olduğunu, kendisine bağlı 40 JATEK öğrencisi bulunduğunu anlattı.