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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Meriç'i andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Meriç'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından, Meriç'in vefatının yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 30. yıl dönümünde Cemil Meriç'i rahmetle andı.

 

Erdoğan, Twitter'daki hesabından, Meriç'in vefatının yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vefatının 30. yıl dönümünde kıymetli mütefekkir, müellif ve mütercim Cemil Meriç'i rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.



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