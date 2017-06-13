20:02, 13 Haziran 2017 Salı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Meriç'i andı





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından, Meriç'in vefatının yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 30. yıl dönümünde Cemil Meriç'i rahmetle andı. Erdoğan, Twitter'daki hesabından, Meriç'in vefatının yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vefatının 30. yıl dönümünde kıymetli mütefekkir, müellif ve mütercim Cemil Meriç'i rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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