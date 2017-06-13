Güncelleme: 20:14, 13 Haziran 2017 Salı

Kapadokya'nın 'uzaydan görülen heykelleri' | FOTO - VİDEO

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kapadokya'da Avustralyalı heykeltıraş Andrew Rogers tarafından 2007 ve 2009 yılında yapılan heykeller, gökyüzünden bile görülebilen etkileyici görünümüyle keşfedilmeyi bekliyor.

Heykeltıraş Rogers, 13 ülkeyi kapsayan "Hayatın Ritmi Projesi" kapsamında farklı ülkelerde insan yaşamından izler taşıyan heykeller yaptı.

Proje kapsamında Türkiye'de Nevşehir’in Göreme beldesindeki Karadağ'ın farklı noktalarında çalışma yapan Rogers, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini semboller halinde eserlerine yansıttı.

Eserleri Google Earth’te görülebilen Rogers'in, Kapadokya’da insanın tarihteki kültürel gelişimi ile bölgenin değerlerini yansıtan çalışmasında "at, Kibele heykeli, seten taşı (düven taşı), melek yüzlü kuş, hayat ağacı, çift gövdeli tek başlı aslan, taş devri ve ilk tapınak" adını verdiği heykeller bulunuyor.

Bölgeye hakim tepelerden görülebilen heykeller, zorlu ulaşım imkanları nedeniyle sınırlı sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Karadağ mevkisine ulaşımı kolaylaştıracak yol yapılması halinde, bölgenin daha fazla kişiyi misafir edebileceği belirtiliyor.

Rogers’in yaptığı heykellerden biri, üzerindeki yaldız sayesinde güneşin batışında parlamasıyla dikkati çekiyor.

Dünyada "Kainata taşlarla fısıldayan adam'' olarak da bilinen Rogers'in, daha önce yaptığı eserler arasında İsrail Arava Çölü, Şili Atacama Çölü, Bolivya Altiplano Bölgesi, Sri Lanka Krunegala Bölgesi, Avustralya'nın Geelong yöresi, İzlanda'nın Akureyri noktası, Çin'deki Gobi Çölü'nde ve Hindistan'daki dev heykeller yer alıyor.