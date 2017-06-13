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20:40, 13 Haziran 2017 Salı

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BM'den Arap ülkelerine "bölgesel birlik" çağrısı
BM'den Arap ülkelerine

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric , Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizle ilgili "Suriye'de, Irak'ta ve bölgede çatışmaların yaşandığı bir zamanda bölgesel birliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç var" diyerek brlik çağrısında bulundu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM), Katar ve bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krizinin çözümü için "bölgesel birlik" çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Genel Sekreter Antonio Guterres'in krizin çözümüne ilişkin bölge liderleri ile bir takım görüşmeler yaptığını bildirdi. 

Genel Sekreter'in görüşmelerinin detaylarına ilişkin bilgi vermeyen Dujarric, "Suriye'de, Irak'ta ve bölgede çatışmaların yaşandığı bir zamanda bölgesel birliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç var." dedi. 

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, söz konusu kararlardan birkaç gün sonra yayımladığı ortak bildiride ise Katar tarafından desteklendiği öne sürülen, aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddiasıyla "terör listesine" alındığını açıklamıştı.



İlgili Konular BM Birleşmiş Milletler katar krizi Katar
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