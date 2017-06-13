22:40, 13 Haziran 2017 Salı

Kaynak Holding'e FETÖ soruşturmasında 34 tutuklama





FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding'e ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 39 kişiden 34'ü tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding'e ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, holdingin eski yönetici ve ortaklarına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 39 kişiden 34'ü tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Kaynak Holding'e bağlı 19 şirket, 1 vakıf ve 1 derneğin eski yöneticileri ve ortaklarının da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan ve savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 39 şüphelinin sorgusu tamamlandı. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 39 şüpheliden 34'ünün "terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütüne finans sağlamak" suçlarından tutuklanmasına hükmetti. Hakimlik, diğer şüphelilerin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

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