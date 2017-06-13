Kaynak Holding'e FETÖ soruşturmasında 34 tutuklama

FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding'e ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, holdingin eski yönetici ve ortaklarına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 39 kişiden 34'ü tutuklandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Kaynak Holding'e bağlı 19 şirket, 1 vakıf ve 1 derneğin eski yöneticileri ve ortaklarının da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan ve savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 39 şüphelinin sorgusu tamamlandı.
Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 39 şüpheliden 34'ünün "terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütüne finans sağlamak" suçlarından tutuklanmasına hükmetti. Hakimlik, diğer şüphelilerin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.
FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding'e ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 39 kişiden 34'ü tutuklandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, "Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2017 Arama Kurtarma Tatbikatı"nın karadaki ilk safhası tamamlandı
Genelkurmay çatı davasının ilk itirafçısı olan sanık Eral,14 Temmuz'da kendisini çağıran örgüt "abi"sinin "Yarın, amirlerin ne derse onu yapacaksın" diyerek kendisini uyardığını, neden böyle söylediğini sorunca "kapalı emir" cevabını bildirdi
Avustralyalı heykeltıraş Andrew Rogers tarafından Kapadokya'ya yapılan ve gökyüzünden bile fark edilen heykeller, keşfedilmeyi bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından, Meriç'in vefatının yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin 140 şüpheli hakkındaki soruşturmayı tamamlayarak, düzenlediği iddianameyi mahkemeye gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti
İzmir'in Ödemiş ilçesinde evinin karşısındaki bir apartmanda ölü bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik son yolculuğuna uğurlandı
Bulgaristan Başbakanı Borisov, "Birkaç yıl önce büyük göç dalgası Türkiye tarafından tutulmamış olsaydı, bütün Avrupa’yı silip süpürebilirdi" dedi
Tekirdağ'da FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına yönelik operasyonda, "asker abisi" olduğu değerlendirilen 11 kişi gözaltına alındı
Emniyet Genel Müdürlüğünce, internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlarda bulunanlara kanunen 10 yıla kadar hapis cezası verilebileceği hatırlatıldı
Katar topraklarında TSK'nın konuşlandırılmasına ilişkin anlaşmanın Meclis'te kabul edilmesinin ardından, 3 kişilik askeri heyet Katar'a gönderildi
Siirt'in Pervari kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyon kapsamında, savaş uçakları bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan barınma alanları ve erzak deposunun bulunduğu 11 hedefi imha etti