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Erdoğan'dan partililere tevazu uyarısı
Erdoğan'dan partililere tevazu uyarısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "İktidar gücünü gururlanma sürecine katkıda bulunsun diye kullanmamalıyız. Tam aksine tevazu ehli olmak suretiyle vatandaşlarımıza yaklaşmalıyız." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Partili olmak gurur abidesi olmak değildir. İktidar gücünü gururlanma sürecine katkıda bulunsun diye kullanmamalıyız. Tam aksine tevazu ehli olmak suretiyle vatandaşlarımıza yaklaşmalıyız. Bunu yapmak durumundayız aksi takdirde, Rabbimin bize verdiği bu nimeti süratle kaybederiz." dedi.

Erdoğan, Altındağ Kültür Sarayında düzenlenen AK Parti Ankara İl Teşkilatı İftarında yaptığı konuşmada, Ankaralı olmanın, Ankara'da görev yapmanın, yaşamanın bir bakıma ülkenin yükünü sırtlanmak demek olduğunu belirtti.

"BU ÇİRKİN GÖRÜNTÜLER OLMASIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AK Partili olmak gurur abidesi olmak değildir. İktidar gücünü gururlanma sürecine katkıda bulunsun diye kullanmamalıyız. Tam aksine tevazu ehli olmak suretiyle vatandaşlarımıza yaklaşmalıyız. Bunu yapmak durumundayız aksi takdirde, Rabbimin bize verdiği bu nimeti süratle kaybederiz."

Tüm il, ilçe teşkilatlarının, ana kademe kadın, gençlik kollarının kapı kapı dolaşması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, AK Parti'nin son 14-15 yıllık süre içerisinde yatırımlarıyla ve yaptığı diğer işlerle belli mesajları verdiğini, vermeye de devam ettiğini anlattı.

Erdoğan, bunun yeterli olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Daha çok çalışmamız, daha çok yatırımlar yapmamız lazım. İstiyoruz ki şu caddelerde ilerlerken, caddelerin sağında solunda bu çarpık yapılaşmalar olmasın. Bu çirkin görüntüler olmasın. Bir an önce belediyelerimiz buralardaki bu yapılaşmayı çok daha modern, insanca yaşanabilir hale dönüştürsün. Bu dönüşümleri gördüğümüz zaman iftihar ediyoruz ve istiyoruz ki 'Bu millete yakışan ne ise işte AK Parti onu yapıyor, yaptı.' denilsin.

Belediyeler için bir şey söyleyeceğim. Belediyelerde hizmet gerektir ama yeterli değildir. Yeterli olan nedir? Yeterli olan gönüllere girmektir. Eğer gönülleri alamıyorsak kaybederiz. Onun için de ev ev, kapı kapı dolaşacağız ve vatandaşımızla bu gönül birlikteliğini sağlayacağız."



İlgili Konular AK Parti Erdoğan
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