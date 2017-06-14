08:31, 14 Haziran 2017 Çarşamba

İstanbul'da 5 ilçede eş zamanlı FETÖ operasyonu



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İstanbul'da bazı ilçelerde 20'den fazla adrese yönelik eş zamanlı operasyonda aralarında avukatların da olduğu çok sayıda şüpheli gözaltında

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerinin desteğiyle Üsküdar, Kadıköy, Tuzla, Zeytinburnu ve Eyüp ilçelerinde tespit edilen 20'den fazla adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin gözaltına aldığı şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı. Aralarında avukatların da olduğu öğrenilen zanlılar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

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