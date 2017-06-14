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09:13, 14 Haziran 2017 Çarşamba
Avrupa
08:34, 14 Haziran 2017 Çarşamba

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Londra'da 27 katlı binada büyük yangın
Londra'da 27 katlı binada büyük yangın

İngiltere'nin başkenti Londra'da 27 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan ve bütün binayı saran alevlerin söndürülmesine çalışılıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiltere'nin başkenti Londra'da 27 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan ve bütün binayı saran alevlerin söndürülmesine çalışılıyor.

Londra'nın batısındaki Latimer Road semtinde bulunan 27 katlı binanın ikinci katında yerel saatle 01.15'te henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi ile 200'den fazla itfaiyeci sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede binanın tümünü saran alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

BİNANIN ÇÖKME TEHLİKESİ VAR

Apartmanda yaşayanların tahliye edildiği belirtiliyor ancak can kaybı ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. İçeride mahsur kalan olup olmadığı da henüz bilinmiyor.

Binanın çökme tehlikesi bulunduğu öğrenildi.



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