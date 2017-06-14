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08:38, 14 Haziran 2017 Çarşamba

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Katar, Cibuti'deki askerlerini çekiyor
Katar, Cibuti'deki askerlerini çekiyor
Foto: Arşiv

Katar, Eritre sınırında konuşlu askerlerini Cibuti'den çekiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar Dışişleri Bakanlığı, Eritre sınırında konuşlu askerlerini Cibuti'den çekeceğini bu ülkenin yönetimine bildirdi.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın Katar Dışişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı habere göre Doha, Eritre sınırında yer alan tüm askeri varlığını Cibuti'den çekeceğini Cibuti yönetimine iletti.

Cibuti diplomatik kaynakları daha önce AA muhabirine yaptıkları açıklamada, "Katar Dışişleri Bakanlığının, Cibuti ve Eritre arasındaki ara buluculuk görevini sonlandırdığına ilişkin bir mektubu Cibuti'ye gönderdi. Katar, aynı şekilde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutierres'i de ara buluculuk rolünün son bulması hakkında resmi olarak bilgilendirecek. Cibuti, Katar'ın kararına saygı duyuyor ancak Doha ile söz konusu bölgedeki askerlerin önemi üzerine Katar ile tekrar iletişime geçecek." demişti.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizde, Cibuti 8 Haziran'da Doha ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ilan etmişti.

CİBUTİ-ERİTRE SORUNUNDA KATR'IN ARA BULUCULUĞU

Katar, Cibuti-Eritre arasındaki sınır ihtilafında, 2008 yılında ara buluculuk rolü üslendi. İki ülke sınırına yüzlerce asker konuşlandıran Katar yönetimi, tarafları 2011 yılında Doha'da bir barış anlaşması imzalamaya ikna etmişti.

Doha'nın iki ülke arasındaki arabuluculuktaki son başarısı, Mart 2016'da 8 yıldır Eritre'de tutuklu bulunan 4 Cibutili mahkumun serbest bırakılmasını sağlamıştı.



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