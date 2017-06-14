08:44, 14 Haziran 2017 Çarşamba

Şırnak'ta 4 PKK'lı teslim oldu





Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4 PKK üyesinin teslim olduğu açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4 PKK üyesinin teslim olduğu bildirildi Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte olan biri yaşı küçük toplamda 4 kişi terör örgütünden kaçıp Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerimize teslim olmuştur." ifadesine yer verildi. Açıklamada, PKK mensupları ile ilgili adli işlemlerin sürdüğü duyuruldu.

İlgili Konular şırnak PKK operasyonu

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.