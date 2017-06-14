Şırnak'ta 4 PKK'lı teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4 PKK üyesinin teslim olduğu bildirildi
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte olan biri yaşı küçük toplamda 4 kişi terör örgütünden kaçıp Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerimize teslim olmuştur." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, PKK mensupları ile ilgili adli işlemlerin sürdüğü duyuruldu.
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