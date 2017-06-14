08:53, 14 Haziran 2017 Çarşamba

Kumkapı'da bir otelde yangın: 3 ölü | FOTO

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Kumkapı'da bir otelde çıkan yangında, 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çifte Gelinler Caddesi'nde bulunan 6 katlı otelin birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle bazı otel çalışanları ile müşteriler üst katlarda mahsur kaldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalanları merdiven yardımıyla tahliye etti. Yangına müdahale eden 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erlerine buradaki ambulansta müdahalede bulunuldu.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından içeri girerek, odaları kontrol etti. Yapılan kontrollerde, 2 kişinin cesediyle karşılaşıldı.

Bu arada, yangın sırasında yaralanan ve hastaneye kaldırılan Şehide C. (27) isimli kişinin de kurtarılamadığı öğrenildi.

Cesetler, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

OTELİN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Kumkapı'da otelde çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili otel sahibinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.