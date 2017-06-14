FARC silahlarının üçte birini daha teslim etti | FOTO

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) silahlarının yüzde 30'luk kısmını daha Birleşmiş Milletlere (BM) teslim ettiği bildirildi.
Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması kapsamında 20 Haziran'da tamamlanacağı açıklanan silah bırakma süreci, ülkede oluşturulan 26 toplanma alanında BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizması (MM&V) gözlemciliğinde sürüyor.
Diğer toplanma alanlarının yanı sıra Cauca yönetim bölgesine bağlı Buenos Aires kentinde yapılan ve canlı yayınlanan son teslimle FARC'ın silahlarının yüzde 60'ı BM MM&V'nin eline geçti.
La Elvira toplanma alanında BM MM&V Komutanı General Javier Perez Aquino ve diğer gözlemciler tarafından alınan silahlar tek tek kontrol edilerek BM’nin konteynerlerine yerleştirildi.
Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un olumsuz hava koşulları dolayısıyla yer alamadığı teslim töreni, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgüt yöneticilerinden Pablo Catatumbo'nun katılımıyla gerçekleşti.
Arnault, süreçte yaşadıkları zorluklara değindiği ve ileride başka sorunların da ortaya çıkabileceğini dile getirdiği konuşmasında, "FARC'ın sivil hayata doğru yaptığı yürüyüş, barış sürecinin sembolüdür." ifadelerini kullandı.
Ülkedeki paramiliter grupların FARC'ın yerel liderlerine yönelik suikastlerine işaret eden Catatumbo ise hükümetten, yasal, ekonomik adımların yanında hayat garantisi istediklerini belirtti.
Geçtiğimiz hafta ayın 14'ünde, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) lideri Rodrigo Londono, örgütün silahlarının yüzde 30'luk bir kısmının Birleşmiş Milletlere (BM) teslim edildiğini açıklamıştı.
FARC, silahlarının yüzde 30'luk kısmını daha BM'ye teslim etti.
Katar Petroleum Şirketi, Shell ile denizcilikte kullanılmak üzere sıvılaştırılmış doğalgaz yakıt ikmali tesisleri kurulması için anlaştı
Katar, Eritre sınırında konuşlu askerlerini Cibuti'den çekiyor
İngiltere'nin başkenti Londra'da 27 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan ve bütün binayı saran alevlerin söndürülmesine çalışılıyor
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric , Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizle ilgili "Suriye'de, Irak'ta ve bölgede çatışmaların yaşandığı bir zamanda bölgesel birliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç var" diyerek brlik çağrısında bulundu.
ABD'li internet hizmetleri şirketi Yahoo'nun, iletişim şirketi Verizon'a satışı tamamlandı. Cuma gününden itibaren Yahoo'nun yeni ismi "Altaba Inc." olacak.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Ryan, Başkan Trump'ın Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller'ın işini yapmasına izin vermesi gerektiğini söyledi.
AB ülkelerinde cep telefonlarında roaming ücretleri 15 Haziran’da bitiyor
Mısır ordusu, Filistinlilerin "can damarı" olarak gördüğü Gazze sınırındaki bir ana tüneli daha yıktı
AB, mülteci almayı reddeden Çekya, Macaristan ve Polonya'nın AB kararlarını yok saydıkları gerekçesiyle ihlal prosedürü başlatmaya karar verdi
İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü tarihi çeşmelerine, serinlemek için ayaklarını sokanlara para cezası uygulanacak
Güney Sudan Ordu Sözcüsü Santos Dominic, bir çatışma yaşandığını doğrularken, askeri üssün ele geçirildiği iddialarını yalanladı
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ihtiyaç duyulması halinde Katar'a, Kral Selman Yardım ve İnsani İşler Merkezi aracılığıyla gıda ve ilaç yardımı yapmaya hazır olduklarını söyledi
Macaristan, Irak'ta görev yapan askerlerinin sayısını 200'e çıkardı.
Fransa'daki Cezayirliler Hareketi Genel Koordinatörü Muhtar, "Hareketimiz, ülkelerinin bağımsızlığı için 17 Ekim 1961'de Paris'te sokağa çıkan Cezayirlilere yönelik katliamın yıl dönümünden önce Fransa'nın direnişçilere ait kafataslarını kendi topraklarında gömülmesi için iade etmesini ümit ediyor" açıklamasında bulundu
Macaristan, Almanya'da 10 yıl hapis cezasına çarptırılan aşırı sağcı Horst Mahler'i ülkesine iade etti