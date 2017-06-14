09:06, 14 Haziran 2017 Çarşamba

Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın yerine atanan isim belli oldu



Foto: Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın

Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve general atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın yerine Veli Tarakçı getirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın görev yaptığı Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'na, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tümgeneral Veli Tarakçı atandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre; Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdür Yardımcılığı'na Mehmet Erdoğan, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Ünal atandı. Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın yerine atama gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı kararnamesine göre, 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na Tümgeneral Veli Tarakçı getirildi. Bu atama dışında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 10 generalin daha görev yeri değişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA AİT ATAMALAR Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar ile 10 büyükelçi bakanlık müşavirliklerine atandı. Dışişleri Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Büyükelçiler Salim Levent Şahinkaya, Hüseyin Avni Botsalı, Damla Yeşim Say, İskender Kemal Okyay, Fikri Oğuz Ateş, Mustafa Levent Bilgen, Hüseyin Avni Karslıoğlu, Ali Davutoğlu, Ebru Barutçu Gökdenizler ve Ayşe Sezgin açık bulunan birinci dereceli bakanlık müşavirliklerine atandı. Söz konusu kararlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59 ve 76'ncı maddeleri ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun'un 2'nci maddesi gereğince alındı.

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