09:06, 14 Haziran 2017 Çarşamba

TSK ve bakanlıklarda flaş atamalar!





Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve general atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın görev yaptığı Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'na, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tümgeneral Veli Tarakçı atandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre; Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdür Yardımcılığı'na Mehmet Erdoğan, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Ünal atandı.

Dışişleri Bakanlığı müşavirliklerine Büyükelçi Hüseyin Avni Karslıoğlu, Büyükelçi Mustafa Levent Bilgen, Büyükelçi Ali Davutoğlu, Büyükelçi Damla Yeşim Say, Büyükelçi İskender Kemal Okyay, Büyükelçi Fiket Oğuz Ateş, Büyükelçi Salim Levent Şahinkaya, Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı getirildi. TSK'DA ÜST DÜZEY ATAMALAR Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup generallerden Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Rafet Sevinç Şaşmaz 1. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na, 1. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Mehmet Göktan Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcılığı'na, Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürü Tuğgeneral Celalettin Bacanlı Milli Savunma Üniversitesi Genel Sekreterliği'ne, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Tuğgeneral Engin Durak Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü'ne, Harp Akademisi Kurmay Başkanı Tuğgeneral Sırrı Yılmaz Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı'na, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin (EDOK) Okullar Komutanı Tuğgeneral Erdem Murat Tatlı 95. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na, SLH. KUV. YÜSİDAK Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'na, Kara Kuvvetleri Lojistik Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ömer Karaimamoğlu 3. Ordu Komutanlığı İD. KUR. YBŞK.'lığı'na, Genelkurmay Harekat Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Ucarı 4. KOR.K. Yardımcılığı'na, 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Karamahmut Çankırı 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na atandı. Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın görev yaptığı Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığına ise Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tümgeneral Veli Tarakçı atandı.

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