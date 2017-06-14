Ülkenin doğusuna sağanak uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının 2-3 derece düşeceği öngörülen bölgede, özellikle Tunceli ve Bingöl'de yağışlar yer yer kuvvetli olacak.
Bölgede beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
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